Isola dei Famosi anticipazioni semifinale | sondaggi e televoto Chi sarà eliminato domani?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 1 giugno 2024)dei. Chi? Domenica 2 giugno, l’deisi avvicina al traguardo con la sua. Il celebre reality show, condotto da Vladimir Luxuria, nonostante gli ascolti non entusiasmanti, promette un finale di stagione avvincente con la proclamazione del vincitore mercoledì 5 giugno. In questa fase decisiva, l’unico concorrente già sicuro della finale è Edoardo Stoppa, che si sta godendo gli ultimi giorni sull’con tranquillità. Per tutti gli altri, la situazione è più incerta, soprattutto per i tre naufraghi in nomination: Samuel Peron, Artur Dainese e Karina Sapsai. Uno di loroe perderà la possibilità di vincere il reality. Un Passo dal Cielodal 3 al 7 giugno: la sfida di PietrodeiSecondo ipresenti su vari siti web come “GF ForumFree“, Artur Dainese continua a essere il preferito del pubblico con il 48,62% delle preferenze.