Il nuovo piano del commercio Riorganizzati tutti i mercati | Sensibili riduzioni tariffarie

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è ildel. Uno strumento di pianificazione elaborato per ispondere alle nuove esigenze, soprattutto dopo il Covid. Al centro del lavoro – spiega una nota – la riorganizzazione deisettimanali. Dopo aver approfondito le singole realtà del territorio, frazione per frazione, sono state prese in considerazione e valutate le peculiarità ed esigenze di ogni mercato. A San Romano sono stati razionalizzati i posti inutilizzati a beneficio dei clienti che, insieme alle associazioni di categoria, chiedevano più parcheggi. A Marti i posti destinati al mercato si sono trasformati in posteggi fuori mercato venendo incontro alle esigenze degli ambulanti. A Casteldelbosco sono state invece abolite le limitazioni merceologiche sui due posteggi esistenti.