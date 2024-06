Gay Pride Roma – Aspettando la ‘parata’ del 15 giugno da oggi alle Terme di Caracalla inaugura il villaggio la ‘Croisette’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono trascorsi 30 anni da quando il 2 luglio 1994 circa diecimila persone percorsero le strade del centro storico di, in un corteo festoso, che sarebbe stato conosciuto come Gay, avente come importante obiettivo quello di rivendicare con orgoglio l’identità e l’orientamento sessuale dei partecipanti. Gay, negli anni la manifestazione ha cambiato nome per abbracciare tutte le sfumature dell’arcobaleno LGBT+ Con il passare del tempo ilha acquisito caratteristiche specifiche che lo hanno reso uno degli eventi più partecipati ogni anno. La grande parata è infatti una manifestazione irriverente, pacifista, antirazzista e antifascista. Quest’anno il– che nel frattempo ha cambiato nome per abbracciare tutte le sfumature dell’arcobaleno LGBT+, rende per l’appunto omaggio allo storico traguardo con un logo, realizzato da Micol Urtesi, che vuole proprio ricordare i 30 anni di orgoglio della comunità.