Firenze a San Salvi torna ‘Dipingi il tuo manifesto’

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Hanno preso il via da qualche giorno le iniziative fiorentine per il centenario della nascita di Franco Basaglia. Domenica 2 giugno poi, nella data simbolica della Festa della Repubblica, una anteprima del Festival “Franco Basaglia 100”, evento speciale dell’Estate fiorentina 2024. Sane i Chille de la balanza invitano ad una giornata di partecipazione-riflessione. Si comincia alle ore 10 con una sessione speciale di Dipingi il tuo manifesto: festoso invito a realizzare liberamente manifesti, da far affiggere sui muri diproprio come promozione del Festival su Basaglia. “Non occorre essere pittori per partecipare - dicono i Chille - porta con te solo la tua fantasia e, partendo dalla necessità di inclusione degli ultimi e del superamento dello stigma della malattia mentale tanto presenti nella rivoluzione basagliana e oggi così attuali, inventa un disegno.