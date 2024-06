Europee Meloni chiude la campagna elettorale di FdI in Piazza del Popolo a Roma | È da qui che veniamo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024)dallae in, in mezzo alla gente, torneremo. Giorgiaha chiuso così oggi ladi Fratelli d’Italia (FdI) per leindel. “Dicono che ormai le campagne elettorali e la politica in generale si facciano soprattutto in rete e sui social, non per noi”, ha scandito la Presidente del Consiglio. “Per noi si fanno ancora guardando le persone negli occhi perché quelle persone possano vedere se il nostro sguardo è sincero. Non rinunceremo mai alla, perché è da dove siamo venuti. E sarà qui che torneremo, in, in mezzo alla gente“. Un messaggio rivolto non solo a elettori e militanti ma anche all’opposizione. “Questaracconta anche la differenza tra noi e la rabbia, la cattiveria dei nostri avversari più livorosi”, ha aggiuntodal palco della manifestazione.