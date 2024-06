Europee com’è andato l’unico comizio di Meloni | dal riassunto di 20 mesi di governo al lungo attacco alla sinistra livorosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Una piazza “piena d’amore”, una piazza piena di “ottimismo“, una piazza che “racconta la differenza tra noi e la rabbia, la cattiveria dei nostri avversari più livorosi“. Piazza del Popolo a Roma è ben affollata, anche se non tutta, per l’ultimo evento elettorale della presidente del Consiglio Giorgia. Unletto per lunghi tratti dai due gobbi di fianco al leggio e poco a braccio. Niente livore, giura, ma il suo discorso è tutto appoggiato in opposizione a quello che dicono i detrattori – opposizioni, giornali – ribaltandolo con quella che la premier definisce “verità”: loro dicono, e invece la realtà è un’altra, “cari amici della”. Messaggi a distanza a Giuseppe Conte, a Elly Schlein, la rivendicazione dei dati dell’economia, dell’occupazione, l’abbattimento del Reddito di cittadinanza: “Abbiamo smesso di pagare chi non lavorava e pagato di più chi lavorava” e la piazza batte le mani.