Come sarà la nuova Champions League?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 1 giugno 2024) Dimenticate lala conoscete ora. Dalla prossima stagione il più prestigioso trofeo europeo per clubcompletamente diverso. Sia per quanto riguarda il numero delle squadre partecipanti che per ciò che concerne la formula. Non saranno più 32 le formazioni coinvolte, con una sola fase a gironi. Ma saranno 36, quattro in più. Sparisce inoltre la fase a gironi. Un posto in piùassegnato alla federazione che, al termine della stagione, occuperà il quinto posto nel Ranking UEFA per nazioni. Uno andrà con l’estensione da quattro a cinque squadre che partecipano ai playoff di qualificazione nel percorso Campioni (nel nostro campionato, sono le prime 4 classificate+1, appunto). Altri due posti saranno assegnati alle due federazioni che, al termine della stagione, avranno ottenuto la miglior prestazione collettiva a livello di club nelle competizioni europee.