Champions League il giorno di Real Madrid-Borussia Dortmund | numeri e curiosità di una finale solo in teoria già scritta

(Di sabato 1 giugno 2024) Possiamo partire da questo dato: 14-1. È la sfida dellevinte da, avversarie nella notte di Wembley della2023-2024. Avanti: 101-22, ovvero il bilancio dei titoli conquistati. E ancora: 389,5 milioni contro 47,48 il consuntivo complessivo delle cinque maggiori piattaforme social. Chiudiamo con il valore della rosa: 1,04 miliardi quella del, 465,4 milioni quella del. Tradotto: se il calcio fossecifre nude e crude, non ci sarebbe partita a Londra. L’arbitro sloveno Vincic non dovrebbe neppure fischiare il calcio d’inizio: passerella in campo e rientro negli spogliatoi. Per dire: secondo Opta, la squadra spagnola ha il 63,5% di possibilità di vincere. Ma il calcio, per fortuna, è anche altro.