C’era una volta la Piazza

(Di sabato 1 giugno 2024) La politica non smuove più le masse. Che sia chiaro, non lo scopriamo sicuramente oggi. Basta guardare ai risultati delle ultime tornate elettorali dove l’unico “partito” a non calare mai è quello degli astenuti. Cartina tornasole di questo periodo storico, le piazze di Milano che sabato pomeriggio hanno ospitato i comizi della Lega e del Pd. In Duomo il duo Salvini-Vannacci, all’Arco della Pace la risposta del tandem Sala-Schlein. Ad accomunare le due assemblee, ideologicamente agli opposti, è stata la scarsa partecipazione. Ad aggiudicarsi la “sfida” delle presenze è stato il Pd, che sostiene di aver richiamato circa 5mila cittadini sotto l’Arco. Un risultato piuttosto modesto vista l’importanza dell’appuntamento alle porte (ovvero le elezioni europee dell’8 e 9 giugno) in un momento di “difficoltà” del governo che l’opposizione potrebbe (dovrebbe) cavalcare.