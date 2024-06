Caso-gettoni | stangata al Comune di Pisa Da pagare subito un milione di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Ildovrà642milapiù la quota dell’Irap ai consiglieri comunali che si sono visti decurtati idi presenza per gli anni tra il marzo 2019 e il marzo 2024. E successivamente dovrà riconoscere agli stessi 112milaper il secondo semestre 2024 e 150 milaciascuna per le annualità 2025 e 2026. In soldoni oltre undiche andrà trovato nella prossima variazione di bilancio per mettersi in regola con quanto stabilito da un provvedimento del dirigente Alessandro Balducci che adegua l’ente a quanto indicato dalla Corte dei Conti in un parere reso aldia marzo e che fissa in 72a seduta il gettone di presenza per i consiglieri comunali, sia per il consiglio che per le commissioni.