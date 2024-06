Capodrise Negro lancia il progetto Villa Comunale ingresso da Palazzo delle Arti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 1 giugno 2024). Grande partecipazione ed entusiasmo ieri, in occasione, del comizio pubblico di ‘Viva’ in piazza Giotto. “Ringrazio di vero cuore – ha esordito il candidato Sindaco, Vincenzo– tutti coloro che sono intervenuti a questo incontro. Siamo davvero tanti e insieme proseguiremo sulla strada di quel cambiamento iniziato qualche anno fa. Abbiamo fatto tanto, troppo per qualcuno, probabilmente: 30 opere, in 23 mesi, importanti e visibili e vogliamo continuare a migliorare la nostra città. Dall’altro lato ascolto solo frasi da ‘libro dei sogni’ e attacchi. Non c’è un, solo messaggi ‘spot’ allo scopo di gettare fumo negli occhi dei capodrisani. Noi, diversamente da loro, abbiamo dimostrato di saper costruire e insisteremo”.