Baseball Comcor si veste ancora d’azzurro Piazza convoca Tamburini

(Di sabato 1 giugno 2024)Modena respira a pieni polmoni aria di nazionale. Dopo Infante Junior, lanciatore del 2002 che ha già vestito la scorsa stagione la maglia azzurra negli Europei disputati in Germana, è statoto in nazionale, questa settimana, l’ interbase Joacopo, un altro 2002, che si è messo in luce ad alto livello nel College Beout Wisconsin. Appena arrivato a Modena,ha ricevuto lazione nella nazionale, del manager Mike, icona delinternazionale, catcher nelle maggiori squadre Usa. Ma non è finita qui, perché fra i giocatori delgialloblù sempre in ottica azzurra c’è anche una tera pedina, ovvero Jose Guevara esterno ex atleta Phillies di Philadelphia. Mikenon nasconde di portare avanti un progetto tutto sui giovani: "L’obiettivo in Olanda, nel prossimo torneo estivo HaarlemWeek, è di dare spazio ai giovani prospetti – le sue parole – per crescere nel futuro da atleti in maglia azzurra, seguiti con inning e turni di battuta per almeno 10 mesi".