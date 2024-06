Associazione carabinieri | ecco il nuovo mezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Nuova autovettura per l’Nazionaledi Pratovecchio Stia che verrà utilizzata per incrementare i servizi a favore della popolazione, in particolare delle categorie più fragili. Si tratta di una Fiat Gran Punto, acquistata con il contributo del Comune e di alcune aziende locali. L’di Pratovecchio Stia svolge infatti innumerevoli progetti in accordo con il Comune e le forze dell’ordine. Tra questi un servizio per gli anziani che vivono nelle frazioni più lontane, come per esempio Casalino, e li porta al mercato settimanale del venerdì. Offre inoltre un supporto all’ordine pubblico durante le manifestazioni cittadine. Adesso grazie alla nuova autovettura, potrà svolgere anche un servizio di prevenzione durante gli eventi estivi, attraverso la dotazione di etilometri monouso da distribuire a chi vorrà sottoporsi al test prima di mettersi alla guida.