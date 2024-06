AEW | Chris Jericho rinuncia ad uno dei suoi ruoli storici nella compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024), membro fondatore e figura iconica di All Elite Wrestling (AEW), ridurrà la sua presenza in onda su uno dei programmi principali della. Tuttavia, i fan possono stare tranquilli che il coinvolgimento diin AEW rimane sostanziale., il primo campione del mondo AEW, è stato un pilastro dellafin dalla sua nascita nel 2019. Dal 2021, ha anche prestato la sua voce alla squadra di commentatori per il secondo programma settimanale di AEW, Rampage, seppure non tutte le settimane.al ruolo di commentatore In un recente promo nel backstage dell’edizione del 31 maggio di Rampage,ha annunciato la sua decisione di dimettersi dai compiti di commentatore. Questa mossa, secondo, gli permetterà di dedicare più energia ad altri aspetti di AEW.