Terranuova. Gli ospiti della Rsa e le persone con disabilità si raccontano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – “Ossigeno - Respirare parole, contagiarsi di storie”. E' questo il titolo di un bellissimo progetto che ha visto protagonisti l'associazione Macma, il Comune die la biblioteca Le Fornaci, in partenariato con alcune realtà del territorio come Arkadia Onlus e Coop21. Attori principali, gliRsa Don Amelio Vannelli e lecon, che hanno dato vita ad azioni laboratoriali e azioni creative. Obiettivo principale del progetto è stato anche quello di promuovere, dopo gli anni difficilipandemia, un’idea di lettura come elemento che crea riflessione e consapevolezza, che dà respiro quindi ossigeno, per chiunque e ovunque. Lettura come spazio di narrazione e auto-narrazione, incontro e dialogo, ponte tra passato, presente e futuro.