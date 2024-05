Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

Titolo di serie B trovato e acquistato. E forse non scarta neppure l’idea di partire senza panchina per sistemarsi cammin facendo. Guarnieri ha deciso di prendere tempo per capire se in serie A possa esserci spazio per lui. Marcello Giordano . Può tornare lo schiacciatore Oliva, in A3 due anni fa da quarta banda.

La Geetit riparte dalla B Ma resta il nodo allenatore