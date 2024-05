Jimmy Bobo | Stallone e Hill impossibile non guardarli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)Raimovie ore 21.10 Con Sylvester, Jason Momoa e Christian Slater. Regia di Walter. Produzione USA 2012. Durata: 1 ora e 32 minuti LA TRAMAè un killer professionista. Mai avrebbe pensato in tutta la sua carriera criminale di dover fare lo sparring partner di un poliziotto. Ma è praticamente costretto. Deve vendicare a ogni costo l'assassinio del suo socio. Anche perchè c'è la sua pelle da salvare. Il killer ha tentato di far fuori anche lui. Con una pallottola nella testa (la trama è tratta da un romanzo a fumetti intitolato appunto " A bullet in the head")PERCHE' VEDERLO Perché un film d'azione condiretto da Walterè sempre un appuntamento da non mancare per gli appassionati del genere.