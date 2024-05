Confronto fra i candidati sindaco La discarica fa scattare la scintilla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il recupero del centro storico, il decoro e la viabilità, il tema sempre caldo dell’Unione dei Comuni, i servizi alla cittadinanza, faccia a faccia a tre e non senza pepe anche per Pozzuolo Martesana, dove se la giocano Angelo Caterina, exe oggi assessore uscente leader di Continuare uniti, Davide Biscaro, candidato per la lista civica Pensiero Comune, e Paola Cacciamani, candidata sindaca per Alternativa civica - Un comune per tutti. Nel corso del, promosso da un periodico locale, temi assortiti. L’Unione dei Comuni Adda Martesana, di cui Pozzuolo fa parte dal 2016. Per l’Amministrazione uscente, e dunque per Caterina, Unione promossa e irrinunciabile per motivi economici e organizzativi, per i due sfidanti da valutare, dati alla mano, in termini di economicità e qualità dei servizi.