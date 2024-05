TS – Allenatore che ha qualcosa di speciale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 00:12:00 Flash news da Tuttosport: “Quello che ha dimostrato in questi anni, perché secondo me anche a Spezia ha fatto un piccolo capolavoro, è il risultato di unche hadi”. È il commento di Gianluigi Buffon, che in occasione della cerimonia dei Globe Soccer Europe Awards tenutasi in Sardegna, ha detto la sua in merito all’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juve. Buffon: “Con Motta un progetto ambizioso” “La Juve probabilmente, volendo cercare di dare nuova linfa al progetto, un progetto ambizioso quando prendi unsimile, anche suggestivo, secondo me ha avuto il coraggio anche di rischiare – ha dichiarato l’ex portiere bianconero – . Secondo me è un rischio calcolato. Di allenatori ‘speciali’ nella storia ce ne possono essere anche più di uno e sicuramente a oggi Thiago, per il percorso fatto, sta dimostrando di essere”, ha concluso Buffon.