Parma dentista evasore fiscale | emetteva fatture ai clienti ma non pagava le tasse da 7 anni

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Aveva trasferito la residenzain Ucraina per non pagare le, ma continuava a rifare i denti ai pazienti parmigiani. Non solo lavorava comein diversi studi odontoiatrici di, ma addirittura teneva corsi di formazione in città. E lo faceva dietro a regolari(almeno all’apparenza) consegnate ai, ma che poi buttava nel cestino. Da settenon presentava le dichiarazioni fiscali, fino a quando alla porta del suo studio hanno bussato le Fiamme Gialle. Ed è emerso che l’uomo, dal 2016 al 2021, aveva incassato daiben 470.000 euro, senza però versare l’Irpef – per un importo superiore a 100.000 euro – e altri 18mila euro di Iva. E ovviamente, risultando senza reddito, non versava nemmeno i contributi all’Istituto di previdenza dei medici.