Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

Otto squadre dei pompieri sul posto, lo scoppio di alcune bombole Gpl rende difficili le operazioni di spegnimento Un vasto incendio è divampato in serata in un parcheggio di roulotte in via Chiesa Rossa a Milano. Sono almeno dieci le roulotte andate in fumo, a quanto riferiscono i vigili del fuoco, impegnati sul posto con […].

Milano vasto incendio in parcheggio roulotte in via Chiesa Rossa