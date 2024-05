La cucina sostenibile e l’animo rock di Tina Marcelli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci sono luoghi che ti fanno sentire ammantato in una coperta di natura, dove ti ritrovi a essere un puntino che fa parte di un tutto molto più grande. L’Alto Adige è senza dubbio uno di quei posti, con le sue strade che si trascinano guardinghe tra le valli, protette dalla maestosità delle montagne. Questa è anche più o meno la sensazione che si ha arrivando al Feuerstein Nature Family Resort, hotel 5 stelle alla fine della Val di Fleres, una delle più affascinanti valli alpine, quasi al confine con l’Austria, conosciuta anche come “valle d’argento”. Un hotel che ha una bella storia dietro, di quelle che ci ricordano come l’impegno e la passione, misti alla fatica e all’umiltà (concetti forse ora in disuso), possano portare a risultati che vanno oltre l’incredibile.