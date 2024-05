Appunti per difendersi dalla disinformazione sulla Corte dell’Aja

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ci sono voluti tre mesi affinché la presidente dellainternazionale di giustizia – che non ha mai parlato di genocidio «plausibile» – spiegasse che il collegio che presiedeva non ha mai parlato di genocidio «plausibile». Nel frattempo non solo il pacifismo filoterrorista e i consulenti filoterroristi dell’Onu, ma l’editorialismo democratico, i comitati di redazione democratici, il femminismo democratico, il sindacalismo democratico, l’ambientalismo democratico, l’accademia democratica continuavano non solo a parlare di genocidio, ma a parlarne spiegando che «l’ha detto anche laInternazionale di Giustizia!». E ovviamente non hanno smesso di dire che laha detto che c’è il genocidio nemmeno dopo che la presidente dellaha spiegato che lanon ha detto che c’è il genocidio.