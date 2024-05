Ucraina - allarmi a Kiev e in 10 regioni

Allarme a Kiev durante visita Habeck. Kuleba vede Blinken: "C servono i Patriot il prima possibile" Due cittadini russo-tedeschi sono stati arrestati in Germania con l'accusa di aver pianificato attacchi di sabotaggio, anche con bombe, contro strutture militari statunitensi, progettati per minare il sostegno militare all'Ucraina. sbircialanotizia

(Adnkronos) – "Ho incontrato il segretario di Stato, Antony Blinken, per ringraziare gli Stati Uniti per essere stati al fianco dell'Ucraina. Abbiamo esaminato nel dettaglio i nostri sforzi globali congiunti per fornire all'Ucraina più sistemi di difesa aerea e missili 'Patriot' il prima possibile. periodicodaily

Kiev e la vittoria ai punti - kiev e la vittoria ai punti - Cresce la rabbia contro l’Occidente che non fa abbastanza e con rapidità sufficiente a consentire al Paese di difendersi ... repubblica

Stoltenberg, via il divieto a Kiev contro obiettivi in Russia. Salvini: 'Non se ne parla' - Stoltenberg, via il divieto a kiev contro obiettivi in Russia. Salvini: 'Non se ne parla' - Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati della Nato che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo riporta il settimanale The Economist, ... ansa

La guerra non ferma l’Ucraina del vino: le cantine si rialzano e le loro bottiglie arrivano in tutto il mondo (Italia compresa) - La guerra non ferma l’Ucraina del vino: le cantine si rialzano e le loro bottiglie arrivano in tutto il mondo (Italia compresa) - Nel momento più buio, l'Ucraina valorizza tutta la sua vocazione enologica ed esporta le sue bottiglie in tutto il mondo ... gamberorosso