Subito un tavolo di emergenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Che il Prefetto istituisca undi. A chiederlo sono i consiglieri comunali di opposizione. "Siamo preoccupati per la situazione che si è creata nella Casa Albergo dove sono collocati un centinaio di persone con diversi minori – spiega Michele Foggetta di Sinistra Italiana -. Ci è sembrato doveroso richiedere un ulteriore incontro in Prefettura per dare agli abitanti di via Fogagnolo, ma anche a tutte le persone oggi in difficoltà, un percorso di protezione, reinserimento e tutela che possa garantire un’opportunità di riscatto sociale e l’avvio di undiabitativa". La lettera dei consiglieri arriva dopo quella dell’Unione Inquilini. "Dopo 7 anni di aggressione allo stato sociale, è stata inviata una pec al Prefetto, perché l’impressione è che sia stato sentito solo il Comune – spiega l’avvocato Gianluigi Montalto -. Il Prefetto dovrebbe chiedere all’amministrazione di rispondere ai suoi doveri invece che fare ordinanze di sgombero".