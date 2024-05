MotoGP - gara GP Catalogna oggi in tv | orar - programma e come seguirla in diretta

(Di domenica 26 maggio 2024) Il circuito di Barcellona si prepara ad ospitare il Gran Premio divalida per il sesto appuntamento della stagione didel 2024. Il fine settimana ha visto, fino a questo momento, il dominio di Aleix Espargaro. Lo spagnolo, che nella giornata di giovedì ha annunciato attraverso una conferenza stampa il proprio ritiro al termine della stagione, ha ottenuto la pole position in qualifica. Scattando dalla prima casella, è poi andato a vincere lasprint, tenutasi ieri pomeriggio. Quella dello scudiero Aprilia non è stata unaflag to flag, con la caduta di Francesco Bagnaia all’ultimo giro che lo ha agevolato nel salire sul gradino più alto. Secondo posto poi per Marc Marquez, che sale così in seconda posizione nella classifica piloti, e tera piazza per Pedro Acosta, rookie che continua a stupire. VAI ALLATESTUALE Ladella domenica, momento più atteso del weekend, scatterà alle 14:00.

Francesco Bagnaia termina la gara sprint del Gran Premio di Catalogna nella ghiaia. Il pilota della Ducati ufficiale spende gran parte della corsa in testa alla classifica, ma durante l’ultimo giro perde il controllo della propria moto e finisce in ghiaia all’esterno di Curva 5. sportface

