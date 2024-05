Di Gennaro | Esordio? Aspettavo da 21 anni! Ecco come l’ho saputo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Debutto con la maglia dell’Inter per Di, che ha giocato stasera dal 68? della partita col Verona (senza subire gol e con una bella parata). Le sue parole nel post partita su Inter TV. TESTO – Raffaele Dicommenta il suoin Verona-Inter: «Un’emozione indescrivibile quella che ho provato oggi. Parte da lontano, perché avevo nove: ora ce ne ho trenta, ne sono passati ventuno. Da quando avevo novee ho vestito per la prima volta questi colori il mio sogno era debuttare in prima squadra: cefatta oggi e sono molto contento. Una stagione perfetta, sia per la nascita di mio figlio sia per il ventesimo scudetto sia per la seconda stella. Ma anche per il gruppo che siamo: è un onore e un orgoglio farne parte. Mi ha fatto sentire sempre importante, anche se ho fatto la prima partita solo adesso.