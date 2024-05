Ale non si trova La Prefettura tranquillizza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Il 25 maggio 1979, Etan Patz, un bambino di 6 anni, sparì a New York. Non è stato mai rito. Proprio in suo onore nel 1983 è stata istituita la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Anche in provincia di Lecco c’è un potenziale Etan. Si chiama Alessandro Jedid Mohamed, 11 anni. Da quando è sparito sono trascorse due settimane. A distanza di 14 giorni, di lui non si hanno più notizie. Alessandro era ospite di una comunità per minori di Vercurago, la Casa San Girolamo di Somasca, dove vengono accolti ragazzini disagiati, fragili o vittime di violenza che devono essere temporaneamente collocati in un ambiente protetto. La sera di domenica 12 maggio Alessandro si è allontanato senza dire a nessuno. Si pensava volesse raggiungere la mamma e la sorella più grande da cui è stato allontanato, che abitano in provincia di Como. Da loro però non sarebbe mai arrivato e nemmeno risulta sia stato avvistato da qualche parte né che siano state fornite indicazioni o segnalazioni ai carabinieri che lo stanno cercando e hanno diffuso una sua foto e elementi utili per identificarlo agli operatori delle forze dell’ordine in tutta Italia.