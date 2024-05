Un dilemma complicato | voglio diventare mamma - ancora?

Microsoft: + 30% di emissioni di CO2 a causa dell'AI - Il recente rapporto sulla sostenibilità di Microsoft mette in luce il dilemma che le grandi aziende ... L'ascesa dell' intelligenza artificiale , infatti, ha complicato decisamente le cose, evidenziando ... punto-informatico

#Giffoni54: ecco i primi titoli in concorso - GENERATOR +16 (dai 16 ai 17 anni) Quanto è difficile essere genitori E quanto è complicato essere ... si trova di fronte a un dilemma: deve lasciare la sua orchestra per essere completamente lì per ... salernotoday