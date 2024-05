La rivolta in carcere Via al processo con 68 imputati

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si è aperto ilper i sessantotto rinviati a giudizio con l’accusa di devastazione e saccheggio in relazione allascoppiata tra i detenuti neldi Torre del Gallo a Pavia nel marzo 2020. L’udienza si è tenuta alla Sala dell’Annunciata a Pavia, non a Palazzo di giustizia. Alcuni difensori ieri hanno riproposto alla Corte un’eccezione sulla genericità del capo d’imputazione che già era stata presentata al gip in fase preliminare ed era stata rigettata. La Corte, composta dal presidente Fabio Lambertucci e dai giudici Valentina Nevoso e Vincenzo Giordano, dopo una camera di consiglio, non l’ha accolta. L’udienza è stata rinviata al 18 luglio per sentire i primi testimoni. L’accusa riguarda ladivampata in seguito all’introduzione delle misure restrittive, soprattutto relativamente alle visite, per contenere la pandemia di Covid. Secondo le accuse un gruppo di persone allora sottoposte a detenzione aveva danneggiato gli arredi, mettendo a ferro e fuoco la casa circondariale, qualcuno era anche salito sul tetto.

