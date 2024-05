Gorla Minore scende in campo Ecco la squadra di LookAut per i bambini con autismo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un progetto sportivo dedicato aicon spettro autistico, la proposta è di tre donne, le dottoresse Federica Galli, Gala Galimberti, Debora Traspedini, colleghe nello studio di psicologia a Varese "- Awareness is not enough". Spiegano "Ci siamo rese conto che le proposte sportive dedicate aiconsul nostro territorio sono, al momento, quasi esclusivamente legate a discipline individuali, che non permettono di lavorare sulla socialità e la relazione come uno sport di. Nasce così questo progetto in collaborazione con la società sportiva Asdcon l’obiettivo di rispondere a questa domanda, "in" vuole proprio rispondere alle esigenze di molte famiglie del territorio". Per le promotrici "vuole essere un’opportunità concreta per icondi sperimentare i valori dello sport di, creando un ambiente inclusivo e divertente dove ipossano sviluppare le loro abilità sociali, motorie e cognitive attraverso il gioco del calcio".

