FOTO – Inter - sempre più in alto! Seconda stella esposta in sede

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’non smette di celebrare la magnifica stagione. Laconquistata arriva anche ad altezze incredibile. Lache immortala la nuova veste dellanerazzurra. CELEBRAZIONI – I sacrifici, i timori, e le fatiche di un’itera stagione sono valse all’la rinomata. Un traguardo, sudato e combattuto, talmente prestigioso che non può che esser messo in risin ogni modo e occasione. Da quando la squadra di Simone Inzaghi ha aritmeticamente vinto lo scudetto nel derby i festeggiamenti non sono di certo mancati. Numerosissime e ripetute le celebrazioni per l’, dalla sfilata col pullman scoperto dopo la gara contro il Torino a quella sul campo di San Siro al termine del match con la Lazio. Fino, addirittura, alla serata di gala organizzata dalla società al Palazzo Sforzesco di Milano. Ladell’si prende la scena… anche in! COSÌ IN– Domenica sera si chiuderà, definitivamente, la trionfale stagione nerazzurra con la sfida contro il Verona, ma le onorificenze per i ragazzi di Inzaghi non sembrano ancora voler finire.

