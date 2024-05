(Di giovedì 23 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguria Giovannihato unadi 17 pagine a corredo dell'interrogatorio investigativo tenuto oggi davanti ai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, insieme all'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Il documento è stato scritto per "spiegare leche, da quanto ho assunto l'onore di guidare Regione Liguria, hanno sempre informato l'attività perseguita dalla Giunta regionale nella unica prospettiva di servire il bene e l'interesse comune dei cittadini liguri e delle loro istituzioni". .

Memoria di 17 pagine del Presidente Toti: una dichiarazione politica e morale per la Regione Liguria - memoria di 17 pagine del Presidente toti: una dichiarazione politica e morale per la Regione Liguria - Contesto: Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni toti, ha presentato una memoria di 17 pagine in occasione dell'interrogatorio investigativo tenutosi ... occhioche

Toti deposita una memoria, 'spiego le linee politiche e morali' - toti deposita una memoria, 'spiego le linee politiche e morali' - Il presidente della Regione Liguria Giovanni toti ha depositato una memoria di 17 pagine a corredo dell'interrogatorio investigativo tenuto oggi davanti ai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, insie ... ansa

Giovanni Toti risponde a 180 domande e respinge le accuse. Il rebus delle dimissioni - Giovanni toti risponde a 180 domande e respinge le accuse. Il rebus delle dimissioni - Il presidente della Liguria, ai domiciliari, per otto ore dai pm, l'avvocato: "Ha risposto a tutto". L'opposizione spinge per l'addio, gli alleati ... huffingtonpost