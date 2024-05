Morti sui monti svizzeri L’addio a Vale e Maxi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)oggi tornano a casa, a Lecco, la città di lago dove però la religione è la montagna. Una religione in cui credevano e che praticavano anche loro. Verranno rimpatriati in giornata i feretri dintino Alquà, 49 anni, laurea in Scienze politiche alla Statale di Milano, segretario amministrativo dei volontari del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana che si era approcciato alla montagna solo da adulto, e Massimo Ratti, che di anni ne aveva 35, fondatore del gruppo alpinistico Asen Park. I due scialpinisti domenica mattina sono stati travolti da una valanga sul Pigne d’Arolla, territorio comunale di Evolène, una piramide di quasi 3.800 metri nel Cantone Vallese, tra il Cervino e il Grand Combin. I loro corpi sono stati ricomposti nella camera mortuaria dell’ospedale del Vallese a Sion. Il viaggio verso l’Italia delle bare con le salme dei due amici comincerà entro mezzogiorno, in seguito al rilascio del nulla osta firmato dai magistrati elvetici dopo il loro riconoscimento.