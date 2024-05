Lopetegui manda una frecciata al Milan | Ho scelto il West Ham perché loro hanno scelto me

(Di giovedì 23 maggio 2024) Julenè il nuovo allenatore delHam. Era stato a lungo vicino a sedersi sulla panchina delper sostituire Pioli, ma i rossoneripoi virato su altro dopo la protesta dei tifosi.: «HoilHamilHam hame» Presentandosi ai nuovi tifosi inglesi ha annunciato: «Abbiamo avuto anche altri contatti, ma alla fine sono dove voglio essere. HoilHamilHam hame». Il tecnico sembra rispondere velatamente alla protesta dei tifosi deisui social con la diffusione dell’hashtag #Nopetegui. La dirigenza aveva deciso di interrompere i contatti col tecnico spagnolo per non inimicarsi i sostenitori. La petizione dei tifosi delI tifosi delle vogliono provare tutte pur di evitare chesi sieda sulla panchina del. Dopo aver fatto partire l’hashtag #Nopetegui, arriva anche la petizione contro il suo eventuale approdo sulla panchina rossonera.

