Inter in mano ad Oaktree e il mercato? Definito già summit a 4 ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’diventa di, il cui obiettivo rimane comunque quello di migliorare sportivamente il club. A tal proposito, settimana prossima ci sarà undia Milano. CONTINUITÀ ? L’è ufficialmente di, che ieri, tramite un comunicato stampa, ha rilevato il club dalla famiglia Zhang. Il fondo californiano ha già dettato le sue linee guida: ossia creare valore e dare stabilità. E per farlo ovviamente bisognerà passare anche dal. Perché l’negli ultimi anni è nuovamente ritornata ad essere un club di grande spicco e rinomanzanazionale. Le due finali europee disputate e la straordinaria cavalcata in Champions League dello scorso anno hanno ridato lustro ad uno dei club più importanti della storia del calcio. Dunque, bisogna mantenere adesso questo livello di competitività e prestigio. Per farlo, già settimana, prossima è previsto undi