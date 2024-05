Elvis Presley - disputa legale per Gracelan - la casa dove è sepolto | l’erede è la nipote Riley?

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 20:02 L’asta per la vendita did, ladi, è stata interrotta, dopo che ladel cantante ha fatto causa alla società che l’ha messa in vendita., laperd Ieri un giudice del Tennessee ha bloccato temporaneamente l’asta per la vendita L'articolo proviene da Il Difforme. .