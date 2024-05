CreditWeek 2024 – la settimana del Credito

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

Torna la Settimana del Credito di CreditNews e 4Business Editore con una grossa novità: quest'anno è "diffusa". Milano a giugno si trasforma nella capitale del credito: dal 3 al 7 giugno, tavole rotonde e focus, online e in presenza al Palazzo del Ghiaccio (e non solo). La Settimana del Credito continua a sorprendere. Dopo il passaggio da due giorni di fiera in presenza a una settimana intera di appuntamenti dedicati al settore del credito con panel online e fisici, ora le opportunità di confronto aumentano e le tavole rotonde si svolgeranno anche nelle sedi di aziende partner, che apriranno per l'occasione le porte dei loro uffici per accogliere i professionisti del comparto. Questa edizione pone l'accento sulle persone. Il tema della Settimana è, infatti, "People". Il motivo? L'evoluzione tecnologica ci impone di rispondere a molte domande sul ruolo dell'essere umano e sulla necessità di trovare un armonico punto di equilibrio fra intelligenza umana e intelligenza artificiale.