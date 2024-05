Aggressione Depardieu-Barillari - interviene Fabrizio Corona | Fossi stato lì gliele avrei date io a Gerard

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), Rino. Ci mancava la ciliegina sulla torta per l’assurda vicenda accaduta all’Harry’s bar di Via Veneto a Roma due giorni fa. Di fronte all’di(smentita dai suoi avvocati) nei confronti di, il re dei paparazzi, è intervenuto il celebre factotum imprenditoriale noto per procedimenti penali sul tema di scatti fotografici all’insaputa dei soggetti inquadrati.ha dichiarato che dinanzi al presuntoinfuriato se ci fosselui, anche se “non era lui a fare foto”, “se qualcuno fosse venuto a picchiarmi per le foto, sicuramenteio (le botte ndr)”. Si conclude temporaneamente così, dopo 48 ore, la rinascita di un’allure alla Dolce vita anni sessanta, proprio come spiega: “Rinodeve ringraziare, se è vero,di averlo picchiato e di aver fatto così ritornare un mondo che era morto”.