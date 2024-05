TuttoPizza 2024 - a Raf Bonetta il Premio Apertura dell’Anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Durante la giornata dedicata al “Pizza Contemporanea Day”, la giuria composta da esponenti di Tutto Pizza e Scatti di Gusto non ha avuto dubbi, al Gran Sacerdote degli impasti, Raffaele, va ilper l’. Il suo locale in Corso Umberto I a Pozzuoli si è, infatti, aggiudicato l’ambitosbaragliando la concorrenza. Un successo annunciato dai numeri raggiunti in due mesi dall’della sua pizzeria che “Come un’astronave” è lanciata verso nuovi mondi di gusto: «Mai titolo è stato più azzeccato», afferma, durante la masterclass di ieri presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, riallacciandosi agli anelli concentrici sul soffitto del suo locale che, per l’appunto, ricordano quelli di Saturno ma che, invece, vogliono ricordare il luogo in cui si trova la pizzeria, l’Area Flegrea: «L’idea dell’architetto del locale è nata dal fatto che ci troviamo in terra sismica, argomento ahimè attuale, l’intento è voler simulare un epicentro, un epicentro contemporaneo di un modo di lavorare che va oltre il cornicione, verso una diversa concettualità».