Ordine degli Architetti di Napoli - premio alla carriera a Uberto Siola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Va ail “dei Senatori dell’” istituito daglinapoletani per rendere omaggio a quelle figure di spicco “che, nel corso della loro, si sono distinti – si legge in una nota – per la rilevanza del contributo espresso nel campo dell’architettura, della pianificazione, del paesaggio, della conservazione e della cultura del progetto”. Unche “intende celebrare – prosegue il comunicato – coloro che, con passione e dedizione, hanno influenzato in modo significativo con il proprio contributo la qualità architettonica, il miglioramento urbano e la tutela del nostro patrimonio culturale e paesaggistico”. La cerimonia di consegna si svolgerà giovedì 23 maggio, nella sede di Architettura in via piazzetta Matilde Serao. Il riconoscimento sarà assegnato dal presidente dell’Lorenzo Capobianco, dopo l’introduzione di Marco Biraghi e gli interventi di Giovanni Menna e Federica Visconti.