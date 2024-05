Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024)21 MAGGIOORE 19.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAE SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA A CAUSA DI UN INCIDENTE. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA: CODE TRA CASTELNO E POMEZIA VERSO APRILIA. SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LANINA. ANCORA CODE SULLA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN USCITA DA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE TRA ...