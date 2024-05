Un timbro per la Via dei Monti Riflettori sul tracciato medievale

(Di martedì 21 maggio 2024) Il presidente del Consorzio ’Il Cigno’ di Levanto Silvano Zaccone ha consegnato alla Cooperativa unda apporre sulle credenziali dei pellegrini che percorreranno il nuovo cammino storico-religioso della Via deiLevanto - Pontremoli. Il recapito in un incontro al Centro ricreativo comunale di Pontremoli alla presenza della vicesindaca Clara Cavellini durante il quale alcuni membri della Cooperativa di Comunità Torrano Domani, tra cui il presidente Paolo Fantoni, Sauro Angella e Maurizio Rossi, hanno illustrato l’esperienza della nascita e dello sviluppo del sodalizio. Erano presenti anche Andrea Varesi Liserio e il presidente del Cai di Pontremoli, Gianfranco Fantoni. Si è parlato anche del recupero della Via deio “de Pontremolo“ come era detta nei tempi antichi. Unmedioevale storico – ...

