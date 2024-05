Mo | Casa Bianca - ‘preoccupante notizia sequestro apparecchiature Ap’

Amal, moglie di George Clooney, è nella squadra dei consulenti del procuratore della Corte penale dell’Aia, Karim Khan, che ha chiesto mandati di arresto per Benjamin Netanyahu, il suo ministro Yoav Gallant e tre leader di Hamas. Il procuratore ha sottolineato che la richiesta è stata fatta per crimini di guerra e contro l’umanità e, come ovvio, ha suscitato un acceso dibattito internazionale.

dilei