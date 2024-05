Meloni - premier a sovranità limitata

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 21 maggio 2024) Il rischio di un’escalation sul fronte orientale in Europa cresce di ora in ora. La Gran Bretagna e la Finlandia hanno siglato un partenariato strategico per rafforzare la cooperazione militare. Lo hanno firmato in particolare per contrastare quella che nei loro protocolli definiscono la “minaccia russa”. È una mossa che ancora una volta esaspera i toni fra l’Occidente e il Cremlino e che fa perno sulla retorica della tensione e della propaganda a buon mercato. Di certo non è un gesto tale da favorire le condizioni per avviare dei negoziati di pace seri. Le provocazioni francesi e il neonazismo ucraino Non è sfuggita a nessuno l’ennesima provocazione del presidente francese Emmanuel Macron. Monsieur le President ha esteso al governo russo l’invito a partecipare all’anniversario degli 80 anni dello sbarco in Normandia. Un gioco di sponda tra alleati atlantici, che ha dato modo agli ...