L' equilibrio delle armi

(Di martedì 21 maggio 2024) È fuori da ogni discussione che presto ci sarà una devastante guerra globale: la domanda oziosa è: con leche si è procurata l'umanità rimarrà poi qualcuno a preservare la "vita" della specie nel suo stazionariodi coppie dai valori e forze uguali e opposte? Oppure anche per questa volta la specie è arrivata al suo capolinea? Giancarlo Fiorentini

Ferrara (M5S) a TPI: “Con Meloni è tornata l’austerity: un governo forte con i deboli e debolissimo con i poteri forti” - Ferrara (M5S) a TPI: “Con Meloni è tornata l’austerity: un governo forte con i deboli e debolissimo con i poteri forti” - L’Europa si trova ad affrontare sfide decisive: la perdurante guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente, la transizione ambientale e quella tecnologica. Per questo le elezioni del prossimo giugno ... tpi

Al direttore di Radiouno Pionati il Premio Marta per il giornalismo - Al direttore di Radiouno Pionati il Premio Marta per il giornalismo - “Dopo essere stato per vent’anni il volto di punta dell'informazione politica del TG 1, conferma anche nel ruolo di direttore dei GR e di Radiouno grande equilibrio, rispetto del pluralismo e capacità ... adnkronos

Meloni e Marine Le Pen, dal c’eravamo tanto odiate a (forse) alleate nella Ue - Meloni e Marine Le Pen, dal c’eravamo tanto odiate a (forse) alleate nella Ue - Una tregua imposta dal pragmatismo elettorale. Giorgia Meloni e Marine Le Pen, le donne forti della destra europea, non giocano nella stessa squadra. Ma devono dire o almeno far percepire ... ilmessaggero