Elena Carnevali | Vogliamo una città in cui la cultura diffusa sia motore di sviluppo e di crescita

(Di martedì 21 maggio 2024) Bergamo. “Lacomedi: spunti per la prossima amministrazione”: questo il titolo utilizzato per l’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 20 maggio, dove, oltre ai diversi ospiti illustri, era presente anche la candidata sindaca del centrosinistra. Una conferenza che ha avuto luogo nella sala riunioni dell’Hotel Palazzo Santo Spirito. A coordinare il tutto Marco Berlanda, candidato nella lista “Bergamo Europea” per il Comune di Bergamo, che ha introdotto il tema principale della serata: “Stasera non parliamo diin senso specialistico, di alta. Parliamo diin un senso complessivo: valori, stili di comportamento, saperi che si formano attraverso il lavoro, l’artigianato, l’industria. ...

Le politiche cultura li qualificano sempre più l’azione di un’ amministrazione locale. Sono una leva per la formazione personale, ma anche per la crescita complessiva della città. Anche in termini economici (es. flussi turistici). “Bergamo-Brescia ...

