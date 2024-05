Biden | Israele non ha commesso genocidio

(Di martedì 21 maggio 2024) 1.47 Il presidenteha escluso che l'offensiva dia Gaza sia un "", come invece sostiene la Corte internazionale di Giustizia. "Quello che sta accadendo non è un, lo respingiamo", ha detto, riferendosi alla causa presso la Corte internazionale di giustizia, il massimo tribunale dell'ONU all'Aia,secondo cuista compiendo uncondanna anche la richiesta del procuratore della Corte penale internazionale, di un mandato di arresto contro Netanyahu e i leader israeliani.

