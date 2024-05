Atp Lione 2024 | programma - orari e ordine di gioco di mercoledì 22 maggio

(Di martedì 21 maggio 2024)22si completa il secondo turno del torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa francese Luciano Darderi, dopo la bella vittoria contro il giapponese Taro Daniel, affronta uno degli idoli di casa ovvero il francese Adrian Mannarino, terza testa di serie del seeding. Il match aprirà ilsul campo centrale alle ore 11:00 italiane. A seguire tutte le altre partite che delineeranno il tabellone dei quarti di finale. ILDI MERCOLEDI 22CAMPO CENTRALE Ore 11:00 – (3) Mannarino-Darderi A seguire – (1) Humbert-Koepfer A seguire – Rinderknech-(5) Tiafoe Ore 17:30 – (Q) Gaston-(4) Cerundolo CAMPO 1 Ore 11:00 – Seyboth Wilid-Etcheverry A seguire – Doppio A seguire – Nishioka vs (WC) Mpetshi Perricard SportFace.

Il gol di Mangala ha regalato al Lione 3 punti preziosissimi in quel di Clermont ed è valso l’aggancio al Lens al sesto posto, l’ultimo utile per accedere alle coppe europee. I Gones hanno anche consumato la vendetta nei confronti di chi li aveva battuti a domicilio un girone fa, condannandoli alla retrocessione con 90 minuti di anticipo. L’opera adesso ha […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici infobetting

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco dell’Atp 250 di Lione 2024 per quanto riguarda la giornata di domenica 19 maggio . Comincia il main draw con due incontri: Vukic contro McDonald e il derby tra Muller e Gasquet. Si disputano inoltre i quattro match del turno decisivo delle qualificazioni che assegneranno altrettanti pass per il tabellone principale. sportface

Tiro a segno, Europei a fuoco Osijek 2024: i convocati dell’Italia. Ci sono Ceccarello e Spinella - Tiro a segno, Europei a fuoco Osijek 2024: i convocati dell’Italia. Ci sono Ceccarello e Spinella - Dopo la trasferta di Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaijan, la nazionale italiana di tiro a segno è pronta a mettere nel mirino gli Europei a fuoco 2024, ... oasport

A Lione giocano Darderi e Sonego - A lione giocano Darderi e Sonego - Ginevra Primo turno Cobolli b. Karatsev 75 61 Secondo turno Cobolli c. Shelton (4) lione Primo turno Darderi c. Daniel (q) Sonego c. Mpetshi (wc) Rabat Primo turno Cocciaretto (7) b. Kabbaj 63 64 ... servizitelevideo.rai

Il caso Goldman, di Cédric Kahn - Il caso Goldman, di Cédric Kahn - Con Il caso Goldman Cédric Kahn mostra ancora una volta la capacità di trovare una forma che sa adattarsi a pieno ai personaggi. sentieriselvaggi