Serena Bortone sbotta con Massimo Magliaro | Vivere in un Paese che non riconosce i diritti civili mi fa sentire cittadina di serie B

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il caso Scurati e l’apertura di un procedimento disciplinare hanno portato al centro della scena, una tempesta mediatica ha invece travolto la Rai accusata di censura anche sulle pagine dei quotidiani internazionali. La conduttrice di “Che Sarà“, programma in onda nell’access prime time di Rai3 il sabato e la domenica, ha ottenuto applausi social e in studio dopo aver replicato a, vicedirettore del Tg1 dal 1994 al 1996. Nella puntata in onda sabato 18 maggioe i suoi ospiti hanno parlato della mancata firma dell’Italia alla dichiarazione dell’Ue sulla promozione deiumani della comunità Lgbtq+, pubblicata nella Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia. In collegamento Giovanna Vivinetto, professoressa e ...

Serena Bortone non ha paura a difende re i valori in cui crede e lo ha dimostrato anche nella puntata dello scorso sabato di Chesarà. Nel corso dell’appuntamento, tra i temi affrontati c’è stata anche la discussa (e vergognosa) mancata firma ...

Se la Bortone fa campagna elettorale per il Pd su "TeleMeloni" - Se la bortone fa campagna elettorale per il Pd su "TeleMeloni" - Da quando ha capito di poter cavalcare il "caso Scurati", serena bortone è inarrestabile e sembra essere tornata al vecchio amore. Chissà se dal Pd se ne sono resi conto ...

Serena Bortone difende i diritti civili: “Vivere in un Paese che non li riconosce mi fa sentire cittadina di serie B” - serena bortone difende i diritti civili: “Vivere in un Paese che non li riconosce mi fa sentire cittadina di serie B” - serena bortone difende i diritti civili: "Vivere in un Paese che non li riconosce mi fa sentire cittadina di serie B", il video.

Ascolti tv, Gramellini sorpassa Bortone. In Altre Parole è il primo talk - Ascolti tv, Gramellini sorpassa bortone. In Altre Parole è il primo talk - Rai1 con Affari Tuoi arriva a 4.948.000 spettatori (27.1%) negli ascolti tv ieri 19 maggio 2024 per l' access prime time . Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.572.000 ...